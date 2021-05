Strada Pianezza: “Quel cordolo è pericoloso”

“Insieme ai cittadini che ci hanno segnalato il problema abbiamo effettuato un sopralluogo in strada Pianezza, in prossimità dell’uscita della tangenziale sud dove abbiamo riscontrato il cordolo dello spartitraffico completamente danneggiato.

Abbiamo subito allertato le istituzioni richiedendo una riparazione celere, in quanto questo tratto di strada è molto frequentato e quindi ad oggi in condizioni pericolose per centinaia di automobilisti.

Speriamo che almeno in questa occasione i cittadini non debbano attendere mesi per la riparazione, in quanto la sicurezza sulle strade della nostra città deve essere una priorità”.

Lo dichiara Marina Trombini, presidente dell’associazione Giustizia & Sicurezza.