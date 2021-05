Terminati i lavori di riqualificazione del Giardino Napoleoni

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del giardino Claudio Napoleoni, area verde compresa tra le vie Troja, Vistrorio e Cogne nel territorio della circoscrizione 6.

L’intervento ha visto l’ampliamento dell’area giochi e della relativa recinzione attraverso l’accorpamento delle due parti precedenti e con il posizionamento di ulteriori dotazioni ludiche (pedana mobile su molle), alcune di tipo inclusivo (giostrina, altalena con cestone e gioco a molla) e la sostituzione di tutta la pavimentazione antitrauma. Le barriere architettoniche esistenti sono state completamente abbattute, sono state ripristinate le staccionate danneggiate all’ingresso dei giardini e il manto bituminoso del marciapiede.

Tutte le panchine adiacenti all’area giochi sono state oggetto di manutenzione: le assi ancora in buone condizioni sono state riverniciate, quelle danneggiate sostituite. Si è infine provveduto alla posa di nuovi elementi di arredo urbano.

“Siamo particolarmente soddisfatti del completamento dei lavori di in tempo utile per la stagione estiva, questa è un’area verde molto utilizzata anche per la presenza di alberi d’alto fusto che garantiscono una buona ombreggiatura – ha dichiarato l’assessore al Verde della Città di Torino Alberto Unia -. Grazie a questo intervento abbiamo completamente rinnovato l’area giochi rimuovendo le barriere architettoniche esistenti e aumentando le attrezzature ludiche, con una progettazione come sempre attenta all’accessibilità e all’inclusività”.

“La riqualificazione del Giardino Napoleoni era molto attesa dal quartiere, soprattutto nella parte riguardante i giochi inclusivi, un passo importante e doveroso di attenzione verso tutte le bambine e tutti i bambini – ha dichiarato la Presidente della Circoscrizione 6 Carlotta Salerno -. Il giardino adesso è bello, funzionale e accogliente: speriamo che venga rispettato e amato da tutti e che sia attenzionato anche dai residenti, vere antenne del quartiere”.