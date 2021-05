Coppa Davis: in vendita i biglietti per le finali di Torino

Messi in vendita i biglietti della Davis Cup Finals by Rakuten 2021, per tutte le sedi (Madrid, Torino e Innsbruck) e le sessioni. Oggi, nella capitale spagnola, gli organizzatori dell’evento hanno presentato tutte le opzioni disponibili tramite la biglietteria online sul sito www.daviscupfinals.com.

La sindaca Chiara Appendino – presente all’iniziativa, organizzata alla Real Casa de Correos, insieme a Isabel Díaz Ayuso, presidente della Regione Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida, sindaco di Madrid, Christian Ebner, ambasciatore austriaco in Spagna, Rene Stammbach, vicepresidente ITF, e al presidente del gruppo Kosmos, Gerard Piquè – ha ricordato che “quest’anno, nella nostra città, prende il via un corso di eventi di livello mondiale come non si vedeva da molto tempo. Attendiamo tv e media da tutto il mondo, migliaia di turisti, importanti ricadute economiche. E aspettiamo una ripartenza per cui stiamo lavorando ogni giorno e che si fa sempre più concreta. Con questa presentazione – ha aggiunto Chiara Appendino – inizia ufficialmente il percorso che vedrà arrivare le fasi finali di questo straordinario evento del tennis mondiale. A Torino si sfideranno le squadre nazionali di Italia, Usa, Colombia e Croazia, in un gruppo, Australia, Ungheria, in un altro gruppo, e poi le due vincenti dei due gironi. Chi vincerà questa partita, accederà alle semifinali di Madrid. Sarà un’occasione unica per tifare la nostra squadra nazionale di tennis, che sta attraversando un momento particolarmente felice, con ben nove tennisti italiani nella Top 100. E tra questi c’è anche il torinese Lorenzo Sonego”.

Il formato multi-sede della Davis Cup, introdotto per la prima volta quest’anno, prevede che ogni città ospiti due gruppi durante la fase a gironi e almeno un quarto di finale, mentre Madrid ospiterà due quarti di finale. Nella capitale spagnola si giocheranno anche le due semifinali e la finale.

A Torino i prezzi vanno dai 16 ai 200 euro per la fase a gironi e dai 24 ai 110 euro per i quarti di finale. Gli organizzatori hanno lanciato una promozione iniziale di 72 ore (dalle 18 di oggi) che offre uno sconto del 20% sui biglietti.

I biglietti saranno disponibili, dalle ore 18, sul sito www.daviscupfinals.com/tickets. E, sempre dalle 18.00, sul sito tickets.torino.daviscupfinals.com .