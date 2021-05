Giovani e nuovi progetti, arriva il bando Archimede

È online il “Bando Archimede – Emersione nuove idee” curato e sostenuto dal settore Giovani e Pari Opportunità. Si tratta di una misura eccezionale dedicata alle e ai giovani, resa possibile dalla situazione di bilancio che tra il 2019 e il 2020 ha purtroppo visto ridursi alcuni progetti generando quindi un’economia che l’assessorato ha deciso di dedicare alle idee che arrivano dalle nuove generazioni.

Uno degli obiettivi che la Città si propone è incoraggiare la risposta ad eventuali necessità dei giovani e delle giovani attraverso progettualità nuove e modalità innovative immaginate e realizzate tra pari.

“Quando immagino la città del futuro mi riferisco principalmente ai giovani e alle giovani – dichiara Marco Alessandro Giusta, assessore giovani, diritti e creatività della Città di Torino. E continua – con questo bando abbiamo voluto aprire delle opportunità, spazi per provare, mettere alla prova delle idee, mettersi in gioco, anche sbagliare, ma con la rete di sicurezza data da un attento lavoro di accompagnamento da parte dei servizi delle politiche giovanili. Questo bando è un po’ particolare: vogliamo aprirci, consapevoli che le idee che interessano alle e ai giovani e che rispondono a bisogni, speranze e sogni spesso sono in continua evoluzione. La loro emersione e il loro incontro con le istituzioni alle volte è difficile, anche per questo abbiamo previsto che la giuria sia partecipata da due giovani esperti/e. Nei miei cinque anni come assessore alle politiche giovanili ho incontrato tante idee eccezionali che avevano solo bisogno di una spinta per partire, è a loro che è rivolto questo bando. Sono convinto che queste idee saranno l’inizio per la città del domani”.

La Città ha stabilito dei meccanismi premiali sulla tipologia del progetto, provando a mettere in campo tutto quello che in questi anni è nato dalla sinergia con il territorio e con le sue reti relazionali, immaginando progetti che promuovano ottica di genere, di integrazione e contrasto ai crimini d’odio, attenti all’ambiente, alla transizione ecologica e all’economia circolare (anche dei saperi), promotrici di creatività giovanile intesa come motore di sviluppo del territorio, progetti in grado di sviluppare informazione, pensiero critico, prospettive giovanili nel dibattito pubblico, con uno sguardo particolare alle “seconde” generazioni o generazioni ponte, oppure in grado di creare aggregazione positiva sul territorio, momenti di confronto, socialità e scambio.

I progetti potranno essere finanziati nella misura massima dell’80% del costo complessivo del progetto e comunque non oltre 5mila euro.

Lo scopo del bando è di far emergere nuove idee, che saranno tradotte in azioni/interventi a livello locale con specifico riferimento alla fascia 14 -18 anni.

L’Istanza con i relativi allegati dovrà pervenire entro il 9 luglio h. 23,59, sotto forma di file in formato pdf, all’indirizzo di posta elettronica: politiche.giovanili@comune.torino.it attiva per la ricezione dei progetti a partire dal 31 maggio, con oggetto “DOMANDA DI CONTRIBUTO E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI – BANDO ARCHIMEDE-emersione nuove idee ”.

Tutte le informazioni e i materiali del bando possono essere trovati al seguente indirizzo: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/bando-archimede-emersione-di-nuove-idee

Per informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno rivolgersi ai seguenti contatti:

indirizzo mail: evento.facile@comune.torino.it

tel: 011011 24943