Approvata dalla Giunta la variante al piano regolatore per la stazione SFM5 Stazione San Paolo

Nell’ultima seduta della Giunta comunale, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Antonino Iaria, è stata approvata la delibera di Variante al PRG sulla nuova stazione Sfm5 San Paolo.

“La modifica al Piano Regolatore per la stazione San Paolo – ha sottolineato l’Assessore Iaria – è pronta per passare in consiglio, mentre a breve sarà aperto un tavolo di confronto con il Comune di Grugliasco, città metropolitana e Comune di Torino. Quella sarà l’occasione per discutere e risolvere delle criticità emerse a riguardo della stazione Quaglia le Gru, consci del fatto che il trasporto pubblico di massa è una priorità della nostra amministrazione“

La delibera passerà all’esame e all’approvazione del Consiglio Comunale in una delle prossime sedute.