Mercoledì da grandi firme all’ippodromo di Vinovo

Un mercoledì di grandi firme all’Ippodromo di Vinovo. Il 24 febbraio per l’ultimo appuntamento del mese con il trotto sulla pista torinese tornerà anche Alessandro Gocciadoro, numeri alla mano il più grande driver italiano del 2020.

E sarà al via della corsa più importante della giornata, il Premio Asti: un miglio per cavalli dai 5 anni in su nel quale interpreterà Vicki Laksmi affidando Visa Spin a Federico Esposito. La qualità è garantita anche da altri binomi al via, come Vamorgea Dei Run nell’occasione affidata a Francesco Di Stefano, Volnik Du Kras con Andrea Farolfi, e Angel de Lune (vincitrice della Maratonina d’Inverno) con Andrea Guzzinati senza dimenticare Zandroz con Santo Mollo.

In mezzo alle 7 corse in programma, al via dalle 14.20, segnaliamo anche il Premio Canelli in apertura sempre sul miglio ma per i 3 anni e spazio anche ai Gentlemen nel Premio Moncalvo, un doppio km con i cavalli suddivisi sui tre nastri. Tutto il convegno sarà ancora a porte chiuse per il pubblico, che si potrà vivere sui canali preposti della televisione ippica (canale 220 della piattaforma Sky) e sui vari canali social dell’Ippodromo.