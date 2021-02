Il mondo del calcio piange Mauro Bellugi

L’ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese è morto stamattina in un ospedale di Milano.

Aveva 71 anni, compiuti il 7 febbraio. Recentemente aveva subito l’amputazione di entrambe le gambe come conseguenza del Covid-19 e la sua storia aveva commosso tutti per la forza d’animo con cui aveva affrontato il dramma dopo i primi momenti di sconforto. Il Covid aveva aggravato la sua malattia del sangue preesistente.La grande voglia di vivere del grande campione aveva portato all’estrema decisione di amputare entrambi gli arti inferiori ma non è bastato.

Vincenzo Grassano