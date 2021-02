Quei marciapiedi pericolosi nella Circoscrizione 5

“Insieme ad gruppo di cittadini abbiamo effettuato sopralluoghi e segnalato alle istituzioni alcuni marciapiedi con dislivelli e buche, quindi pericolosi della circoscrizione 5.

Alcuni casi, come corso Toscana e via Pietro Cossa, interni 280, non hanno mai trovato soluzione dopo oltre 1 anno dalle prime segnalazioni.

Le risorse sono poche, questo lo riconosco, ma credo fermamente nella sicurezza dei cittadini, quindi è ora che questa amministrazione nei suoi ultimi mesi di governo della città inizi ad avere delle priorità, spendendo le poche risorse per manutenere i marciapiedi della periferia nord, magari tralasciando qualche metro di piste ciclabili”.

Lo dichiara Paolo Biccari, cittadino attivo della circoscrizione 5.