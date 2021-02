Il pregiudizio contro i farmacisti e il vaccino

IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni

La mancata somministrazione dei vaccini, come aveva falsamente promesso l’incredibile commissario Arcuri che aveva già fallito sulla scuola e sulla fornitura dei banchi, e‘ legata al fatto che la visione statalista del ministero della Salute, in mano ad uno degli ultimi, patetici moikani comunisti, impedisce la collaborazione con i privati, come hanno dimostrato il problema dei tamponi che sia pure in ritardo sono stati poi risolti per merito delle farmacie che si sono attrezzate ad hoc ovviamente a loro spese, superando i blocchi della burocrazia ministeriale.

I vaccini debbono poter essere acquisiti all’estero dalle organizzazioni nazionali dei farmacisti i quali debbono essere autorizzati ad organizzarne la somministrazione diretta con la collaborazione di un medico privato. Il costo della prestazione sarebbe molto limitato e alla portata di moltissimi. Se ho fatto il vaccino per l’influenza, lo debbo alla mia farmacia di Torino dove ho comprato il vaccino. Altrimenti avrei dovuto attendere chissà quanto tempo. Non è solo una questione di efficienza in condizioni di emergenza, ma è anche una questione di giustizia sociale: chi ne ha la possibilità, può provvedere pagando il vaccino ed e’ giusto che lo possa fare, riducendo il numero delle richieste. I criteri fissati per la somministrazione appaiono discutibili. Ad esempio, medici in pensione che non esercitano più, hanno avuto una vaccinazione non giustificata rispetto ad altri coetanei chiaramente penalizzati. Io è una vita che faccio esami al Cidimu e certo non mi sottopongo a code di molti mesi, se non di anni per fare una risonanza. Così operando, contribuisco anche a ridurre le liste di attesa a vantaggio di altri .

In epoca tragica di pandemia occorre andare oltre le chiusure ideologiche e trovare una sinergia con le farmacie che hanno svolto e svolgono un ruolo determinante nella tutela della salute . Solo gente ottusa non riesce a capire che i vaccini si devono poter fare anche in farmacia .