Il Comune decide il futuro della Cavallerizza

Il Consiglio comunale ha approvato nell’ultima seduta il Progetto unitario di Riqualificazione (P.U.R.) del complesso della Cavallerizza Reale di via Verdi con il relativo schema di Convenzione Quadro.

Con 33 presenti, la delibera è stata approvata con 29 voti favorevoli dei consiglieri dei seguenti gruppi: M5S, PD, Forza Italia, Moderati, Sicurezza e Legalità verso Forza Italia, Lista civica per Torino e del consigliere Lubatti del gruppo misto di minoranza Azione; due astensioni da parte dei consiglieri della Lega Nord; contrarie le consigliere dei gruppi misti di minoranza Con.Ci e DemA. Non hanno partecipato al voto otto consiglieri, di cui quattro del gruppo di maggioranza.

La votazione della delibera era stata anticipata nella seduta di Consiglio del 1° febbraio dal dibattito in streaming dei consiglieri. Al seguente link di CittAgorà è riportata una sintesi degli interventi: http://www.comune.torino.it/cittagora/in-breve/il-progetto-per-la-cavallerizza-reale-discusso-in-consiglio-comunale.html

La struttura della Cavallerizza copre una superficie territoriale di circa ventimila mq (trentaseimila mq di SLP) ed è iscritto tra i siti Unesco patrimonio mondiale dell’umanità dal 1997. L’assessore all’Urbanistica della Città, Antonino Iaria, a dicembre aveva illustrato il provvedimento in Commissione e in Aula ed aveva evidenziato che: “il progetto si pone l’obiettivo di risolvere i problemi dell’attuale complesso assetto patrimoniale.”

Oggi la proprietà è suddivisa tra vari proprietari: gli immobili e le aree oggetto della Convenzione Quadro di proprietà del Comune di Torino sono la Cavallerizza Alfieriana, il Maneggio Chiablese, piazzetta Accademia Militare e piazzetta Rossaro; CCT, la società Cartolarizzazione Città di Torino, è proprietaria della Corte delle Guardie, della Manica del Mosca, della Zecca, di Piazzetta Vasco e del Passaggio Chiablese; il Fondo FIV gestito da Cassa Depositi e prestiti è proprietario dell’Accademia Militare, dei corpi di fabbrica di via Verdi e della Rotonda Castellamontiana. Con l’approvazione del P.U.R., ha precisato Iaria, “la proprietà del complesso da parte della Città di Torino aumenterà di circa duemiladuecento mq”.

L’obiettivo primario del progetto è la costituzione di un grande polo culturale unitario orientato alla produzione e alla fruizione artistica, aperto alle residenze temporanee e d’artista e alla costituzione di collaborazioni con enti culturali nazionali e internazionali. Le indicazioni del provvedimento sono finalizzate a definire le funzioni nei piani degli edifici e il regime d’uso degli spazi aperti; a individuare le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi; ad assicurare l’attraversamento pedonale pubblico. Sono definiti gli usi del suolo della Cavallerizza ed è prescritta l’apertura di nuovi percorsi pubblici di attraversamento della Rotonda Castellamontiana che metterà in comunicazione le quattro corti, le Scuderie e la Cavallerizza Alfieriana, da recuperare a usi pubblici.

Sarà costituito un Comitato permanente al quale potranno partecipare la cittadinanza e tutti i portatori d’interesse nell’accezione più ampia in base al Regolamento numero 391 per il Governo dei Beni Comuni Urbani della Città. Sede di sperimentazione del Regolamento stesso saranno tutti gli spazi pubblici del complesso. Le proposte del Comitato saranno sottoposte al Tavolo Tecnico previsto dalla Convenzione Quadro che ne valuterà l’operatività e la fattibilità.

Sono previsti lavori di messa in sicurezza di alcune criticità strutturali, come da sollecitazioni della Soprintendenza, relativi alle parti danneggiate dall’incendio del 2019 e ai tetti della manica su via Verdi, di fronte all’ingresso dell’Università degli Studi di Torino.

La Convenzione Quadro prevede usi temporanei; saranno possibili iniziative di varia natura, a durate variabili, nel periodo che precederà gli ingenti lavori edilizi di restauro e di messa a norma del complesso.

Nel futuro della Cavallerizza c’è la localizzazione sul tracciato della futura linea 2 della metropolitana: è prevista una fermata che darà accesso al comparto culturale e archeologico del centro cittadino comprendente, oltre alla Cavallerizza, i musei Reali, Palazzo Madama, il Duomo e i Giardini Archeologici. Il parcheggio sotterraneo dei Giardini Reali previsto in una prima fase del progetto non sarà realizzato: “una variante al P.R.G. ne definirà l’iter escludendo il parcheggio previsto inizialmente sotto i giardini” ha precisato l’assessore Iaria.