Juve pronta per la Supercoppa Toro con il nuovo allenatore

Qui Juve: emergenza bianconera: si ferma anche il terzino sinistro Frabotta che salterà la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli in programma il 20 gennaio alle ore 21,Mapei stadium di Reggio Emilia. Salterà l’incontro anche il centrocampista Rabiot.Bernardeschi giocherà terzino al posto di Frabotta mentre Arthur prenderà il posto del centrocampista francese.Il tecnico bianconero Pirlo ha tenuto un lungo sermone alla squadra.Il tempo degli alibi è finito.Ora bisogna sollevare il primo trofeo della stagione.La Champions League è un dei 4 obiettivi assieme al campionato,alla Coppa Italia ed alla Supercoppa.

La formazione prevede Szczesny tra i pali

Danilo e Bernardeschi terzini.Bonucci e Chiellini centrali,a centrocampo Chiesa, Arthur,Betancour e McKennie,in attacco Ronaldo e Morata.

Qui Toro: ha diretto il suo primo allenamento il neo tecnico granata Davide Nicola. In attesa che vengano acquistati i 2 giocatori richiesti e cioè Schone a centrocampo e Sanabria in attacco,il mister granata ha fatto svolgere una doppia seduta tecnico tattica a tutto l’organico di 24 giocatori quasi al completo,tranne l’infortunato Vojvoda.Si è fermato il difensore N’Kolou per un problema muscolare. Venerdì sera ci sarà lo spareggio salvezza,l’ennesimo, contro il. Benevento e terminerà il girone d’andata: fondamentale sarà prendere i 3 punti e cominciare un girone di ritorno che dovrà portare il Toro alla salvezza.

Il modulo sarà sempre il 3-5-2.Probabile l’esordio del centrocampista Baselli,reduce da un lungo infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi di gioco per 9 lunghi mesi. Da considerare alla stregua di un nuovo ed importante acquisto.

Vincenzo Grassano