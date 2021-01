Ottavi di finale di Coppa Italia La Juve soffre ma passa il turno

Si qualifica ai quarti dove incontrerà la vincente di Sassuolo-Spal

La partita sembrava essersi messa in discesa per i bianconeri, che si erano portati sul 2-0 grazie alle reti di Kulusevski e Morata, ma la squadra di Ballardini ha accorciato le distanze con Czyborra e nella ripresa ha trovato il pareggio con Melegoni. Nei tempi supplementari il gol partita per la squadra di Pirlo è stato realizzato da Rafia,uno dei tanti giovani che ben sta figurando nella Juve under23 in serie C.Cinta solo vincere è da sempre il motto bianconero ma stasera la squadra bianconera ha compiuto un passo indietro sia sul piano tattico che del gioco:per il campionato e la Champions League urge ritrovare la Juve solida e fantasiosa degli ultimi tempi.

Vincenzo Grassano