Settimana di Coppa Italia con gli ottavi di finale in gara unica

Al termine dei tempi regolamentari 2 tempi supplementari di 15′ e se persiste il risultato di parità ci sono i calci di rigore

Qui Juve: morale alto,condizione fisica eccellente e così bianconeri subito in campo e testa alla Coppa Italia con la sfida secca contro il Genoa,in casa a Torino.Spazio al turno over con la conferma di soli 5/11esimi della formazione che sta scalando ottimamente posti in classifica nel campionato in corso.Tegola inaspettata per Dybala:l’infortunio patito è più grave del previsto:20 giorni di stop proprio nel momento migliore dell’attaccante argentino.Riposerà anche Ronaldo.In attacco spazio a Chiesa e Morata.Nessuna novità dal mercato che porterà di sicuro un attaccante di riserva.Testa al campionato ma la Coppa Italia non si snobba,il tecnico bianconero Pirlo è categorico:Juve mai sazia e vincente ovunque.

Qui Toro: di nuovo buio pesto in casa granata con la caduta, nuovamente,in piena zona retrocessione.Cosa preoccupa maggiormente il tecnico granata Giampaolo? Il primo tempo non giocato contro il Milan,che sarà nuovamente avversario in coppa Italia. A parole tutti tengono al torneo,in realtà la testa è già allo spareggio salvezza di sabato pomeriggio a Torino contro lo Spezia.La riprova è che ci sarà turnover per almeno 7/11esimi di formazione.Capitan Belotti a riposo sostituito da Zaza e rientrerà per uno spezzone di gara il centrocampista Baselli assente da 8 mesi e più dai campi di gioco.Nessuna novità dal mercato che dovrà,giocoforza,portare i 2 rinforzi di qualità necessari per salvarsi dalla B:un centrocampista ed un attaccante.

Vincenzo Grassano