Torino: fermato il pusher del centro città

Arrestato dalla Polizia di Stato. Aveva precedenti specifici

Sosta agli angoli delle vie San Quintino e Gioia mentre si intrattiene al telefono, così insospettisce gli agenti del Commissariato Centro. È lunedì sera, alla vista della volante l’uomo si incammina verso via XX Settembre, nel tentativo di eludere il controllo, ma viene fermato in via dell’Arsenale. Qui, il trentaduenne del Senegal, preso dall’agitazione non riesce nemmeno a rifiutare le diverse chiamate ricevute da un numero salvato in rubrica con “machina roso”, cosi i poliziotti lo sottopongono a controllo. All’interno del borsello, nascosto sotto la giacca, gli agenti trovano 70 involucri di sostanza stupefacente. Si tratta di dosi di cocaina, i differenti colori ne caratterizzano la diversa grammatura. Nelle tasche della giacca detiene invece oltre 700 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.