Torino-Lecce 3-1 terzo turno di Coppa Italia

Finalmente è arrivata ai tempi supplementari la prima vittoria stagionale del Torino di Marco Giampaolo, che supera il Lecce per 3-1 nel terzo turno della Coppa Italia.

Ma quanta fatica! Decisiva la doppietta,1 gol su rigore, di Simone Verdi nel secondo tempo supplementare.Di Stepinski e Lyanco le marcature per l’1-1 maturato nel corso dei tempi regolamentari. Ora la squadra di Giampaolo incontrerà la Virtus Entella nel quarto turno della Coppa Italia.

Un Toro sperimentale,con alcune seconde linee che hanno risposto positivamente alla chiamata del tecnico Giampaolo.Bene Singo,Gojak,Bonazzoli,il portiere Milinkovic Savic..in ombra Ansaldi.Hanno riposato Sirigu,Belotti, Rodriguez e Vojvoda.

Domenica riprenderà il campionato con la sfida importante,a Torino,contro la Lazio,attesa dall’incontro di Champions League stasera contro il Bruges.

Bisognerà tornare a vincere anche in campionato per liberarsi psicologicamente dal fardello mentale di dover lottare per non retrocedere ma ambire a posti in classifica più consoni,per tradizione e blasone,alla squadra granata.

Vincenzo Grassano