L’isola del libro

Dörte Hansen “Tornare a casa” -Fazi- euro 18,50

La storia veleggia tra presente e passato e narra le vicende di più personaggi sullo sfondo di un paesino di provincia, Brinkebüll, in cui si intrecciano destini, gioventù, vecchiaia, rimpianti e tanta sensibilità.

Ella e Sönke Feddersen caratterialmente sono ai poli opposti (lui rumoroso, lei la persona più taciturna del paese che però sente e sa tutto di tutti) ma si compensano meravigliosamente e soprattutto quando ballano diventano una cosa sola.

Hanno un figlia, Marret, un po’”tocca nel cervello”, soprannominata “la fine del mondo” perché è la frase che dice più spesso: «Un groviglio di persona…..sembrava vivere dietro una parete di vetro». Parla da sola, ascolta solo quando vuole, ama disegnare e arrampicarsi sul tetto del caseificio, è fugace, in balia dei venti cambia di continuo e a 17 anni resta incinta …non si sa bene di chi.

Non capisce cosa le stia accadendo e cerca solo di mandare via quello che ha in pancia prendendosi a pugni; poi Ella cerca di spiegarle la maternità piazzandole davanti le immagini di un libro di anatomia.

Mette al mondo il piccolo Ingwer che viene cresciuto soprattutto dai nonni e, anziché proseguire nella gestione della locanda di famiglia, preferisce studiare e finisce per diventare un accademico.

Lo ritroviamo quasi 50enne in piena crisi di mezza età, con abissi che neanche lui riesce a sondare, incapace di legarsi a una donna, insoddisfatto della sua esistenza, e torna nel paese natio per prendersi cura degli anziani nonni.

Stanno per festeggiare 70 anni di matrimonio e le nozze di ferro, sono stati il punto fermo della sua vita, ma stanno perdendo colpi ed energie. Così Ingwer diventa il loro badante: li nutre, li lava, gli tiene compagnia, a loro si dedica con amore, pazienza, senso di colpa e riconoscenza.

E sono pagine bellissime quelle che oscillano avanti e indietro nel tempo, raccontandoci i destini della famiglia Feddersen e regalandoci personaggi a tutto tondo e memorabili.

Karoline Kan “Sotto cieli rossi” -Bollati Boringhieri- euro 16,50

Karoline Kan –ma il suo vero nome è Chaoqun- è nata in una famiglia di poveri contadini in un misero villaggio cinese nel 1989 (l’anno della strage di Piazza Tienanmen) e “Sotto i cieli rossi” è il suo romanzo di esordio.

Questa millenial di notevole talento ci racconta una Cina difficile, in bilico tra passato e presente.

E lo fa attraverso tre figure femminili mosse da spirito ribelle: la nonna Laolao, la mamma Shumin e lei che a fatica è riuscita a costruirsi una vita diversa da quella che la tradizione riserverebbe alle donne.

Le loro storie si avvicendano sullo sfondo di grandi tradizioni, tragedie e costrizioni.

La nonna Laolao è vissuta negli anni in cui la Cina era divisa tra vari signori della guerra, comandanti dell’esercito indipendenti in costante conflitto per terre e potere. Ha solo 5 anni quando i soldati-banditi assaltano il suo villaggio, ammazzano il padre e ne abbandonano il cadavere.

A 15 anni è costretta a sposarsi con un uomo mai visto prima; sfugge per un soffio alla dolorosa e mutilante pratica della fasciatura dei piedi, ma le tocca partorire 9 volte in 20 anni e seppellire 2 figli piccoli. Per non parlare della povertà e delle carestie durante le quali sfama la famiglia con la corteccia degli alberi. Una vita difficilissima nel corso della quale il governo le porterà via tutto, per finire anziana affetta da demenza senile, cremata e con le ceneri parcheggiate in un colombario, in attesa di essere sepolta con quelle del marito, che morirà 6 anni dopo.

Altrettanto temeraria è la madre della scrittrice, cresciuta in una società prepotentemente maschilista e dominata da un governo dispotico e totalitario che decide nei minimi dettagli quello che il popolo deve pensare ed eseguire.

Shumin riesce a sposare l’uomo che ama, ma soprattutto si ribella alla politica del figlio unico e stoicamente decide di portare a termine una seconda gravidanza dopo aver già avuto un maschio. Evita la sterilizzazione e l’aborto previsti dal governo, imbroglia durante l’ecografia e da questo coraggioso atto di ribellione nasce la scrittrice. Ma le conseguenze per la famiglia non saranno lievi, la tassa-multa da pagare sarà salatissima e renderà ancora più affannosa la povertà.

Questi solo i più eclatanti gesti stoici delle donne magnifiche di questa famiglia.

Nel romanzo c’è molto altro, compresa la battaglia dell’autrice per smarcarsi dalle tradizioni millenarie dure a morire e riuscire a ritagliarsi la vita che vuole.

Eleanor Anstruther “Un’ottima spiegazione” -Rizzoli- euro 18,00

La maternità non si addice a tutte le donne. Forse è questa una delle spiegazioni della vita di Enid, nonna paterna di Eleanor Anstruther e protagonista principale del romanzo. L’autrice riprende e romanza i fili della sua complicata esistenza, in parte basandosi sui ricordi del padre bambino e in parte sull’aneddotica familiare. Una vicenda intrisa di conflitti, gelosie tra sorelle, poco amore verso i figli, tradimenti, fughe, dispute ereditarie e tonnellate di egoismo.

L’antenata vissuta nell’Inghilterra degli anni 20, appartiene all’aristocrazia per la quale i beni di famiglia contano parecchio, devono essere preservati e destinati a un erede.

Nel libro la troviamo anziana in una casa di riposo, inacidita dalla desertificazione della sua esistenza, e l’unica parente a farle visita con regolarità è la figlia Finetta, alla quale resta però indifferente. Perché gli affetti più profondi li ha provati per il padre, il fratello morto giovane e il figlio prediletto Ian (padre della scrittrice e punto focale di una brutta disputa).

Scopriamo che Enid, sull’onda di un fulmineo ed effimero entusiasmo, aveva incautamente sposato un uomo inadatto a lei, Douglas Anstruther: i due non si sono mai amati e ancor meno compresi.

Mettono al mondo tre figli.

Fagus nasce idrocefalico, la madre non riesce ad accettare la malformazione e lo cura a modo suo…non proprio ortodosso.

La figlia Finetta sembra un amore di bambina (anche se con punte alte di falsità) ma Enid quasi non la considera.

Il terzo figlio, Ian è l’agognato erede sano al quale sarà destinato il patrimonio di famiglia. Però la depressione post partum –all’epoca non riconosciuta- travolge Enid e la sua famiglia.

Non riesce a prendersi cura dei figli, ha pessimi rapporti con la madre e con la sorella Joan (lesbica non dichiarata ma convivente con un’amica), il marito la tradisce e lei scompare rifugiandosi per 2 anni presso una sorta di setta religiosa. Quando abbandona il campo, Douglas consegna i figli a Joan, alla quale va il patrimonio in attesa che tocchi a Ian.

Ed è l’innesco per una spietata rivalità tra le sorelle; una disputa che finisce in tribunale, nella quale si amalgamano motivi economici ed affettivi, con un finale pesante e sconvolgente che lascio a voi scoprire.

Chuck Palaniuk “Tieni presente che” -Mondadori – euro 18,00

In questo libro lo scrittore americano svela i trucchi del suo mestiere e, tra aneddoti, dritte e suggerimenti vari, compone anche una sorta di autobiografia in cui ripercorre tappe di vita e incontri folgoranti e istruttivi. Poco più di 200 pagine che sono un affresco in cui compaiono grandi autori del passato e del presente, amici, romanzi che hanno lasciato il segno, film, e tantissime emozioni.

Al centro di tutto c’è la difficile arte del narrare: quali storie, come raccontarle, su che punti di forza puntare e le trappole da evitare.

Pesca con arguzia in citazioni di altri autori, come Ira Levin «Sono i grandi problemi, non le soluzioni brillanti, a fare i grandi romanzi»; o suggerisce di non usare il dialogo per far progredire la trama; come creare suspense e non alienarti il lettore; le migliori strategie per vendere libri agli americani (che definisce dei voyeur fatti e finiti).

E tra gli aneddoti più emblematici c’è il racconto di un’amica che per avere l’onore di un evento con il famosissimo Stephen King, assunse guardie del corpo, trovò una sala per 5000 persone e tenne una borsa del ghiaccio sulla spalla dello scrittore per 8 lunghe ore di firma copie. Ma il bello fu che a un certo punto King iniziò addirittura a sanguinare dalla mano mandando in visibilio il pubblico che a tutti i costi voleva una stilla del suo plasma…ma queste sono cose che capitano ai grandi