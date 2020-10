Due piazze contro il dpcm Ma tutti a casa alle 22,30

La prefettura, al termine del tavolo per l’ordine e la sicurezza svoltosi questa mattina, ha deciso che le due manifestazioni che sono state indette stasera in piazza Castello e in piazza Vittorio per protestare contro il nuovo dpcm (la prima in programma alle 20,30 e la seconda alle 21) dovranno essere statiche.

Infatti i cortei sono vietati. Inoltre i manifestanti dovranno rispettare il distanziamento sociale e indossare la mascherina. I titolari dei locali dovranno togliere i dehors e i tavolini, mentre i manifestanti dovranno terminare la protesta alle 22,30 così da rientrare a casa per l’inizio del coprifuoco delle ore 23.