Domani e martedì si ferma il Consiglio regionale. Il consigliere della Lega Riccardo Lanzo è infatti risultato positivo al Covid.

Sospesi quindi i lavori delle commissioni domani e la seduta di martedì, giorno in cui si attendevano gli attacchi delle opposizioni nei confronti dell’assessore alla sanità Luigi Icardi. Nella seduta di martedì il consigliere non c’era e dunque non è previsto per ora lo screening su tutti i consiglieri regionali che invece si trovavano a Palazzo Lascaris