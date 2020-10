Paratissima: e Torino ricomincia dall’arte (con un pizzico di vanità)

“Paratissima Art Station” /Sotto il segno del rinnovamento, è pronta a ripartire la nuova e prolungata edizione di “Paratissima” all’ex “Accademia Artiglieria” di Torino. Dal 23 ottobre all’8 dicembre

Caratteristica riconosciutale da sempre è “quella di non riuscire a stare ferma e di essere in continua cescita”. Così anche per il suo sedicesimo compleanno ha deciso con un pizzico di coraggiosa vanità, di rinnovarsi e sfoderare nuove e più funzionali proposte.

L’edizione 2020 di “Paratissima” (nata nel 2005 come evento autogestito, cresciuta poi come progetto espositivo diffuso nel quartiere di San Salvario e diventata infine, a tutti gli effetti, sotto l’organizzazione di PRS e la direzione artistica di Francesca Canfora, una “Art Fair indipendente”) diventa oggi “Paratissima Art Station”. Una vera e propria “stazione d’arte”. Dove i “treni” arrivano, sfrecciano e partono carichi zeppi all’inverosimile di nuove scoperte e proposte d’arte. Simbolo di creatività a valanga, pur mantenendo inalterata la sua identità e la sua “mission” di sostegno all’arte emergente e pur confermando la sede espositiva all’ex “Accademia Artiglieria” (diventata “ARTiglieria Con/temporary Art Center”) in piazzetta Accademia Militare 3 a Torino, la sedicenne “Paratissima” allungherà, tanto per cominciare, i suoi tempi passando dai tradizionali cinque giorni, concentrati nella settimana dell’ “Art Week” subalpina, a ben due mesi circa. Dal 23 ottobre all’8 dicembre, offrendo di volta in volta contenuti nuovi e diversi. Quattro gli appuntamenti, le “fermate” di stazione, in programma e quattro i progetti espositivi collaterali. Prima “fermata”, dal 23 ottobre al primo novembre: “NICE & FAIR – Contemporary visions”, cinque mostre collettive in cui si affronta il tema della “contemporaneità” e che coinvolgono più di 80 artisti, a cura degli 11 allievi del corso per curatori “N.I.C.E. – New Indipendent Curatorial Experience”. Dal 6 all’8 novembre, seconda “fermata” con “G@P -Galleries at Paratissima”, dedicata alle 14 gallerie d’arte (10 l’anno scorso) selezionate; dal 13 al 22 novembre si procede con “Rebirthing – Art to restart” – mostra che si interroga sul futuro, curata da Paolo Lolicata e Giulia Giglio – e al capolinea, dal 27 novembre all’8 dicembre “Ph.ocus– About photography”, evento a cura di Laura Tota, dedicato alla fotografia contemporanea per raccontare il lockdown e la forza della comunicazione visiva della fotografia autoriale. Di notevole interesse anche le quattro rassegne espositive collaterali. La prima, dal 23 ottobre al 22 novembre, ha per titolo “L’immortalità” ed è un progetto di “pittura installata” del biellese di nascita e bolognese di adozione Lorenzo Puglisi; curata da Luca Beatrice, la mostra presenta quattro grandi quadri, dominati dalle cromie del nero da cui emergono frammenti di corpi e figure umane, dal titolo “Natività” e “Annunciazione”, pensati ad hoc per il suggestivo galoppatoio dell’“ARTiglieria”. In un ideale corto circuito fra attualità e storia, modernità e classicismo, Puglisi ospita anche all’interno della sua mostra la scultura “L’immortalità” dello scultore milanese Achille Alberti (1923), un bronzo di oltre due metri di altezza, già monumento ai Caduti di Lanzo d’Intelvi, oggi riproposta come ricordo alle vittime della pandemia. Dal 23 ottobre all’8 dicembre, saranno poi di scena le “Storie microcosmiche” della messinese Eleonora Gugliotta, che crea delle vere e proprie “sculture tessili” all’interno di architetture abbandonate e che qui diventano installazioni site specific ed estemporanee nell’abbraccio suggestivo agli spazi reinventati di quella che fu un tempo scuola per giovani gentiluomini alla vita di corte dal 1673 al 1798. A chiudere l’iter espositivo, sempre dal 23 ottobre all’8 dicembre, “Think Big” (progetto espositivo dedicato a grandi opere d’arte, non solo per forma ma anche per i contenuti espressi) e “Blooming Playground”, il campo da basket nella corte interna dell’ex Accademia, interpretato come un rigoglioso giardino fiorito dallo “street artist” cagliaritano (considerato fra i 100 migliori artisti emergenti a livello mondiale) Tellas. Il progetto, curato da Francesca Canfora, mette insieme e intreccia con ideale concretezza arte contemporanea e spazi urbani, dando vita ad un lodevole esempio di convivenza creativa e virtuosa fra sport e cultura. Per diventare luogo vissuto e frequentato tutto l’anno, nella convinzione di un fare artistico “che non deve essere fine a se stesso – spiega Lorenzo Germak, Ceo PRS – ma al servizio della comunità”.

Gianni Milani

Nel dettaglio

Nice & Fair – Contemporary Visions è la prima “fermata” dell’edizione 2020 di Paratissima

dedicata alle arti visive.

In mostra, dal 23 ottobre al 1° novembre nei suggestivi spazi

dell’ARTiglieria, le 5 mostre collettive, che coinvolgono più di 80 artisti, curate dagli 11

allievi del corso per curatori N.I.C.E. – New Independent Curatorial Experience; gli 8 progetti

individuali curati di 30 artisti indipendenti per I.C.S. – Independent Curated Spaces; i 4

progetti espositivi collaterali: L’Immortalità, la personale di Lorenzo Puglisi, una delle voci più

interessanti ed originali della pittura italiana, a cura di Luca Beatrice; Scorie Microcosmiche di

Eleonora Gugliotta, che ridisegna con i suoi fili scultorei gli spazi abbandonati dell’ARTiglieria;

Think Big! The Oversize Artwork Project con 6 progetti installativi “fuori misura” site specific;

Astrazione 1X5, un confronto tra 5 autori legati alla dinamica di forme astratte, proposto

dall’associazione Juliet.

Think BIG!

Con sei progetti installativi fuori misura site specific, le “grandi”

opere d’arte approdano a Paratissima Art Station

Think BIG! è il progetto espositivo dedicato a grandi opere d’arte, non solo per forma ma anche

per contenuti e messaggi. Pensare in grande è necessario per evocare visioni inaspettate,

suggerire nuove prospettive ed esplorare strade sconosciute. Think BIG! è anche un omaggio

all’ex Accademia di Artiglieria, il luogo che ospita Paratissima: nata nel 1679 come “Reale

Accademia” di formazione per nobili e gentiluomini e trasformata in seguito in accademia

militare e sede dell’esercito, ha ospitato a metà degli anni ’90 una parte della Biennale dei

Giovani Artisti del Mediterraneo negli spazi del galoppatoio e delle ex scuderie. Ancora oggi

BIG, acronimo dell’evento, è ricordata come un esempio memorabile tra le manifestazioni

internazionali dedicate agli artisti emergenti.

Tra i grandi progetti installativi in mostra, la “Vicina Grotta dei Ricordi” di Giulio Locatelli induce

lo spettatore a sentirsi un viaggiatore volto a intraprendere un viaggio verso uno spazio, verso

una dimensione intima, interiore, insita in ciascun individuo, in cui ognuno può ritrovare ciò che

è ed è stato. “L.R.A.D.” di Giampaolo Parrilla pone le persone davanti a delle scelte per

dimostrare che l’approvazione, come il consenso, segue la logica dell’immediatezza. L’artista

lavora attraverso la strutturazione di spazi pittorici ambientali con la costruzione di cicli di dipinti

con una prospettiva atmosferica, di ripetizione e di movimento. In “Stock” di Daniele Accossato,

opere dal valore inestimabile vengono rapite, legate, imbavagliate e rinchiuse in contenitori

angusti, pronte per essere stoccate e poi spedite. Ma la chiave di lettura risiede non tanto nel

soggetto scultoreo, quanto nella sua “cornice”, il contenitore da trasporto, casse o gabbie in

legno che sono allo stesso tempo prigione e protezione e invitano a chiedersi se è davvero

possibile che l’Arte sia anche merce. In “Graft Room” di Simone Benedetto, recipienti dal

contenuto oscuro, svuotati o forse riempiti dall’essenza stessa del corpo ospitante, sono

protagonisti di una gemmazione che si insinua tra umano e manufatto, presupponendo una

comune cooperazione alla vita nonché una dipendenza reciproca. “Tempio industriale: Libera

nos a societate spectaculi” di Valerio Perino è un’installazione che rappresenta un immaginario

rifugio spirituale dalla decadenza morale della società occidentale contemporanea. “Un pezzo

d’acqua” di Orecchie d’asino è un processo che compone e scompone la pratica stessa

giocando con i vari linguaggi e significati.

“Paratissima Art Station”

ARTiglieria Con/temporary Art Center, piazza Accademia Militare 3 (dietro piazza Castello), Torino; tel. 011/0162002

Dal 23 ottobre all’8 dicembre

Nelle foto:

– Tellas: “Blooming Playground”, 2020

– Lorenzo Puglisi: “Annunciazione”, oil on canavas, 202o

– Eleonora Gugliotta: “Spoglie, Sicilia”

– Achille Alberti: “L’immortalità”, bronzo, 1923