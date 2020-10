Auto si ribalta, muore giovane mamma. Ferito il bimbo di 5 anni

A Caluso, sulla Statale 26 ( Chivasso- Aosta) un’ autovettura Fiat Stilo, condotta da un uomo di 26 anni, per cause in corso d’accertamento, ha invaso la corsia interessata da lavori di ampliamento, chiusa al traffico e segnalata, schiantandosi contro i materiali di risulta e cappottando.

La moglie di 31 anni e il figlio di 5 anni sono stati sbalzati dall’abitacolo. La donna è deceduta sul colpo, il bimbo è stato trasportato,

in condizioni critiche all’ospedale Regina Margherita di Torino. L’uomo , in

stato di shock, è stato portato all’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino per accertamenti e prelievi ematici, non in pericolo di vita. La famiglia

e’ residente a Ivrea.