La Granfondo batte il covid

Il GS Alpi ha superato l’esame della Granfondo Internazionale Alassio. Organizzare una gara ciclistica amatoriale in tempi di Coronavirus non è stato semplice, ma grazie al lavoro di tutti e alla cooperazione con i partecipanti la manifestazione è riuscita perfettamente. Considerando anche il periodo storico vissuto, la partecipazione è stata buona anche in termini di numeri, con circa 400 corridori al via suddivisi lungo i due percorsi.

Ad esprimere grande soddisfazione per la riuscita dell’evento è Vittorio Mevio, presidente del comitato organizzatore: “Il GS Alpi organizza eventi da tantissimi anni e con orgoglio possiamo dire di essere uno dei più importanti comitati organizzatori di eventi amatoriali in Italia, ma con la Granfondo Alassio 2020 ci siamo rimessi in gioco. Per noi questa gara è stato un test molto importante in ottica 2021, abbiamo capito che è possibile organizzare eventi importanti anche con numeri di gran lunga superiori a quelli che abbiamo riscontrato domenica. Ringrazio tutti i partecipanti, anche perché si sono attenuti scrupolosamente alle norme anticontagio e hanno reso il nostro lavoro più semplice”.

Venendo ai risultati sportivi, la Granfondo Internazionale Alassio ha visto il trionfo di Francesco Figini (Pool Cantù), che si è imposto sul percorso di 65 km. Figini ha rifilato 12” a Riccardo sacchi del Team Colpack Ballan, giunto in seconda posizione, e 13” a Fulvio Rosso della Rodeo Speed Bike. Sul percorso di 106 km si è invece imposto Ricardo Pichetta (Vigor Cycling Team), il quale, per soli due secondi, ha messo la propria ruota davanti a quella di Paolo Castelnovo (MP Filtri). In terza posizione troviamo Ugazio Marcello (Pool Cantù).

Nelle due gare femminili, sul percorso corto si impone Ilenia Fazzone (Roadman Azimut) davanti alla sua compagna di squadra Veronica Pardini e a Giulia Portaluri (Granbike Velo Club). Sul percorso lungo, invece, la vittoria è stata conquistata da Mara Manfredi (Vivi Somec) davanti a Sara Bernazzani (Vo2) ed Emanuela Fossa (GB junior Team).

I risultati completi sono disponibili su https://www.endu.net/it/events/granfondo-alassio-/results

Il GS Alpi dà appuntamento a tutti gli appassionati già da adesso al prossimo 28 febbraio 2021, quando si svolgerà la Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre.