Solidali con le forze dell’ordine. Presidio in piazza Castello

Presidio di sensibilizzazione davanti alla Regione Piemonte sabato 24 ottobre prossimo organizzato dal FIPI in segno di solidarietà nei confronti della Polizia di Stato e Forze dell’Ordine

È in programma un presidio di sensibilizzazione davanti alla sede della Regione Piemonte, in piazza Castello 165 a Torino, sabato 24 ottobre prossimo dalle 12 alle 15, in segno di solidarietà nei confronti della Polizia dello Stato e alle Forze dell’Ordine nel loro complesso. A promuoverlo è stata l’associazione FIPI (Futuro Italiano Partite Iva) e i suoi aderenti, vale a dire l’associazione“Torino a Testa Alta“ ( impegnata nel rilancio della città e nella sua valorizzazione, a favore di tutti i cittadini ed in tutti i suoi quartieri ). Scopo del presidio è quello di lanciare un grido d’allarme in relazione alla riduzione dell’organico della Polizia di Stato di 20/25 mila poliziotti nel corso di pochi anni. Nei prossimi cinque anni, infatti, è prevista una diminuzione di 25 mila unità nel numero degli agenti del corpo della Polizia di Stato in tutta Italia, a fronte dell’assunzione di quattromila unità. I commissariati torinesi sono, infatti, già oggi sottodimensionati.

Questo fatto potrebbe provocare il rischio che la città di Torino si possa trovare sguarnita di un numero notevole di unità nell’organico delle sue forze di polizia, in grado di combattere la criminalità e poter garantire la sicurezza alle famiglie e ai cittadini torinesi. All’Associazione FIPI è giunta la vicinanza da parte dei sindacati di Polizia della segreteria Provinciale del SIULP, SAP, COISP e FSPnella promozione di questo presidio.

Mara Martellotta