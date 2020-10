Per la Juve solo 1-1 a Crotone. All’Olimpico i Granata contro il Cagliari

Anticipo serale per i bianconeri a Crotone e granata che giocheranno alle 15 di domenica contro il Cagliari

Qui Juve: trasferta non felice per la squadra bianconera allenata da Pirlo.Solo pareggio per 1-1 a Crotone contro la squadra locale Una Juve camaleontica,priva del suo asso Ronaldo fermo per la positività al coronavirus.

La gara è vibrante per larghi tratti, i bianconeri troverebbero anche il gol del vantaggio, peraltro con l’uomo in meno per via del rosso rifilato all’esordiente Chiesa, con Morata, poi annullato dopo tre minuti per offside. La squadra di Pirlo paga l’utilizzo esagerato di tante alternative contemporanee quali Frabotta, Portanova e Demiral, per un risultato che pare tutto sommato giusto.

Qui Toro: molto carica la squadra granata,pronta davvero conquistare i primi 3 punti contro un avversario ostico come il Cagliari di Di Francesco.

Un Toro che ha ritrovato i 10 nazionali autori di ottime prove con le rispettive nazionali.Certo l’impiego di Rodriguez come terzino sinistro,Verdi dietro le punte Belotti e l’esordiente Bonazzoli.

Una panchina ricca di alternative considerate prime scelte dal tecnico granata Giampaolo.

Alle ore 15 stadio Olimpico Grande Torino. Torino – cagliari.3 punti importanti per non farsi risucchiare nella lotta per la retrocessione.

Vincenzo Grassano