Marta Bassino dedica la vittoria al Piemonte alluvionato

“Io Sono piemontese di Borgo san Dalmazzo, in provincia di Cuneo, una terra che in questo momento sta soffrendo molto per l’alluvione.

La mia vittoria la dedico alla mia terra e poi, come sempre, alle persone che mi vogliono bene: ai miei famigliari, al mio fan club”. Sono le parole della gigantista azzurra Marta Bassino dopo il suo secondo successo e il 12^podio in coppa del mondo.

“Nella prima manche avevo buone sensazioni. Nella seconda è stata un po’ più tosta, ma ho cercato di tenere duro e di spingere fino alla fine”, dice all’Ansa.