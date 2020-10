Roulotte e degrado in via Monteverdi

La presenza di un accampamento di roulotte di nomadi nello spiazzo davanti all’ex palazzo delle Poste di Via Monteverdi, è una problematica che va avanti ormai da decenni



Le Forze dell’Ordine tentano di allontanare e sgomberare gli occupanti, ma puntualmente ritornano come se niente fosse.

I residenti e le aziende che operano nella zona, che si trova a pochi passi da Via Bologna, si sentono abbandonati e si trovano a convivere con questi insediamenti abusivi che sembra siano diventati territori franchi dove tutto è consentito.