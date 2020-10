Cristiano Ronaldo e’ risultato positivo al Covid

Lo ha comunicato ufficialmente la federcalcio portoghese, dopo indiscrezioni giornalistiche a poche ore dalla partita con la Svezia. Il giocatore della Juventus ora e’ in isolamento ed e’ asintomatico. Si stanno ipotizzando soluzioni per il suo rientro a Torino che si ipotizza il 25 ottobre per la partita contro il Verona.

(Foto C. Benedetto)