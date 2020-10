“Consapevolezza”, Rosetta Vercellotti allo Spazio Mouv

Giovedì 8 ottobre 2020 è stata inaugurata presso lo Spazio Mouv di Torino la mostra Personale di Rosetta Vercellotti, artista torinese esponente della pittura astratta e informale, dal titolo “Consapevolezza”.

Brevi cenni critici

Le sciabolate di colore esprimono la qualità di una pittura sempre e comunque legata a momenti di sofferte passioni, al trascendentale, alla forza insinuante delle emozioni, che appaiono quali aspetti e luoghi d’incontri e di incommensurabili silenzi. Angelo Mistrangelo

Disposte lungo la Galleria, le opere di Rosetta hanno sottolineato il vivace gusto cromatico di quest’artista, gusto che non vuole essere mero esercizio di tecnica, bensì ricerca metafisica. E l’aura sacra del Santuario

ben si è incontrata con l’arte di tale donna, una donna che fa della propria ispirazione un’esperienza di

vita. Il colore nelle mani di questa pittrice diventa materia viva, risultandone specchio riflettente: è l’umore

vitale di Rosetta che diventa gioco di cromia, in una sorta di coinvolgimento emozionale. Claudia Ghiraldello

Sono rimasto affascinato da questi percorsi di vita, dallo stile con cui hanno preso forma, capace di rendere gradevole la lettura e di suscitare riflessioni e pensieri sulla realtà dell’esistenza, sui sentimenti degli esseri umani, sul nostro essere al mondo. La vita non è mai un cammino facile e scontato, ma piuttosto un percorso ad ostacoli che ognuno di noi è chiamato a superare con tutta la sua forza e il suo coraggio interiore. Padre Antonio Menegon

ROSETTA VERCELLOTTI

Rosetta Vercellotti, torinese di adozione, ha iniziato a dipingere nel 1977.

Ha esposto in varie mostre personali e collettive in Italia ed all’estero. Tra l’altro è stata presente

alla Promotrice delle Belle Arti di Torino dal 1991 a tutt’oggi e al Circolo Ufficiali di Presidio di Torino

nel 1993. Nel 2016 ha esposto nella Galleria Gastaldi del Santuario di Graglia. Ha ricevuto numerosi premi. È risultata prima classificata per lo stile al Premio internazionale “Trastevere” nel 1996

e prima classificata per la pittura astratta al Premio “Ripetta” di Roma nel 1997.

Angelo Mistrangelo nel 2015 ha firmato per lei la monografia “Rosetta Vercellotti il mondo dell’inconscio”, monografia che è presente nelle biblioteche del Metropolitan Museum of Art e del Guggenheim Museum di New York.

Nel 2018 Claudia Ghiraldello ha pubblicato il volume “Rosetta Vercellotti, la donna e le opere”,

monografia completa di raccolta della produzione dell’artista degli ultimi anni.

SPAZIO MOUV

VIA SILVIO PELLICO 3 – Torino

Info: 011 6693880

info@mouv.it

www.spaziomouv.it