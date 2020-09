Montagna vince al primo turno a Moncalieri

Alle comunali di Moncalieri, quinto comune piemontese per numero di abitanti, e primo della città metropolitana dopo Torino, vince al primo turno il sindaco uscente Paolo Montagna.

A metà scrutinio l’esponente Pd è già oltre il 60% dei consensi.

“La grande partecipazione è un successo che va anche oltre le aspettative – commenta all’agenzia ANSA – Cresce anche la nostra responsabilità: l’abbiamo affrontata in questi anni e siamo pronti a continuare. Siamo un modello di esperienza anche del Pd e del centrosinistra. Da qui, da Moncalieri, per Torino e per la Regione noi ci siamo”.

Si andrà al ballottaggio a Venaria, Alpignano e Valenza, gli altri comuni con più di 15 mila abitanti. A Virle il candidato della Lega stravince con il 90%