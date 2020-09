Maestro, questa è tutta un’altra musica!

L’esperienza, diceva il filosofo e pedagogista americano John Dewey, non consiste solamente nel fare delle cose ripetendole meccanicamente per più tempo, quanto piuttosto nella riflessione su quelle cose e nella capacità di interagire con la realtà.

Questa considerazione è indubbiamente valida per qualsiasi professione, anche per l’allenatore. Così Pirlo, il Maestro, il predestinato, colui che già da giocatore dirigeva le orchestre sul prato verde, pur non avendo mai allenato, in qualche modo sembra averne già di esperienza.

Come è possibile? Evidentemente deve avere interiorizzato e già trasformato nella mente la maggior parte delle cose apprese dai tanti e bravi allenatori avuti, Ancelotti, Capello, Lippi, Conte. Dei campioni del mondo e d’Europa , mica degli sprovveduti qualunque, beninteso.

Ma neppure sprovveduto è stato il Maestro che, mentre da giocatore, custodiva gelosamente le chiavi del centrocampo che ciascuno di questi gli affidava, intanto imparava a riflettere e a costruire piano piano, passo dopo passo, la sua idea di calcio e la sua visione del mondo da allenatore.

Solo così si spiega una squadra trasformata dopo soli quindici giorni di allenamento e ancora priva di un centravanti degno di questo nome (ahi Paratici, il mercato!)

E’ solo la prima partita, è vero, ma contro la Sampdoria si sono già visti improvvisamente corsa, gioco, motivazione e pressing, tutte caratteristiche perdute nell’anno sarriano e probabilmente in parte anche in quelli allegriani, nonostante la pragmaticità del Mister nel gestire squadra e partite.

Un allenatore è come un alchimista, deve riuscire a far interagire e mescolare componenti diverse creando qualcosa di nuovo ed efficace. E Pirlo alla prima di campionato c’è riuscito, nonostante un pessimo mercato compiuto dalla società, nonostante giocatori tecnici, ma non così amalgamabili tra di loro (vedi la coesistenza tra Dybala e Ronaldo o l’assenza di un vero e proprio regista nel senso proprio del termine)

Così anche il centrocampo è ermeneuticamente nuovo nella percezione del tifoso: c’è McKennie, figlio di un soldato americano, cresciuto calcisticamente in Germania, che si presenta come il più grande recuperatore di palloni del Far West, c’e’ Ramsey che, per inserimenti e grinta, sembra la trasfigurazione del giocatore fragilino dell’anno passato e perfino in Rabiot, il figlio di mammà, sembra essere tornato quel talento che in maniera così fulgida aveva già brillato in alcune notti parigine.

La difesa di colpo è quadrata e non rischia e l’attacco è già scoppiettante con Kulusevski, l’enfant prodige che realizza il primo gol dell’anno e poi ovviamente lui, il re del Calcio, l’Übermensch nietzscheano, l’alieno con passaporto portoghese, sceso sulla terra per miracol mostrare.

C’è tutto questo, signori, quest’anno e non solo in potenza, ma già in parte in atto e dopo poco tempo.

C’è determinazione, convinzione, entusiasmo, ma soprattutto c’e’ un gioco che, finalmente, si allarga utilizzando quelle corsie laterali che l’anno scorso sembravano sentieri inesplorati e oscuri.

C’e’ velocità negli scambi e ritmo, come nei concerti, come nella musica.

E questa, Maestro, è tutta un’altra musica!

Giorgio Primerano