In carcere la portavoce No Tav

E’ stata arrestata Dana Lauriola, la 38enne portavoce del movimento No Tav attivista del centro sociale Askatasuna.

Il tribunale di Torino aveva respinto la richiesta di misure alternative alla carcerazione: era stata condannata in via definitiva a due anni per un episodio del 2012. Allora circa 300 persone bloccarono il casello di Avigliana della Torino-Bardonecchia permettendo alle vetture di passare senza pagare il pedaggio. Momenti di tensioni si sono registrati durante l’attesto avvenuto nella casa dove la donna vive a Bussoleno.