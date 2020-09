Calcio, inizia il torneo Uisp

Riceviamo e pubblichiamo / Tutti i giocatori che militano nei campionati territoriali possono far parte di una squadra di rappresentativa regionale – le squadre sono inserite in un girone unico, si incontreranno in gare di sola andata che determineranno la classifica per l’assegnazione del titolo di “CAMPIONE UISP PIEMONTE 2021 per RAPPRESENTATIVE”.

Le strutture di Attività — Tutto quello che c’è da sapere NEWS UISP PIEMONTE – 017 Ci siamo! Campionato Regionale: Le squadre che partecipano ai campionati territoriali piemontesi partecipano anche al Campionato Regionale la cui vincente andrà a giocare le Finali Nazionali a giugno 2021. Il campionato Regionale si gioca in orario infrasettimanale serale. Ogni giornata vedrà impegnate tutte le squadre, in impianti messi ogni volta a disposizione dai comitati organizzatori dei campionati territoriali. Le gare delle Finali UISP Piemonte per Rappresentative si svolgeranno nelle date 7 novembre 2020, 5 dicembre 2020, 30 gennaio 2021, 27 febbraio 2021 e 20 marzo 2021. I Campionati Territoriali saranno fermi per garantire a tutti gli atleti di tutte le squadre di poter partecipare.