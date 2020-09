Biraghi fornitore ufficiale del Giro d’Italia

Venerdì 18 settembre 2020 – ore 17.00 Caffè San Carlo di piazza San Carlo 156 – Torino. Conferenza stampa riservata ai giornalisti

Intervengono:

Claudio Testa – Direttore Marketing e Strategie Commerciali Biraghi S.p.A.

Paolo Bellino – Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sport

Marco Sorosina – Sport Sales Manager di RCS Sport

Costanzo Cuccuru – Assessore a Cultura e Turismo del Comune di Novi Ligure

In questa occasione Biraghi racconterà la partnership con il Giro d’Italia 2020 in qualità di fornitore ufficiale e illustrerà i motivi che l’hanno spinta a legarsi alla storica manifestazione sportiva, partendo dalla collaborazione dello scorso anno nelle tappe del Nord Italia, passando per le attività promozionali portate avanti in questi mesi, tra cui il nuovo packaging dei Biraghini Snack e la collaborazione con il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure.