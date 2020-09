Un concerto per l’anniversario della breccia di Porta Pia

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 ORE 17.30

CONCERTO PER IL 150° ANNIVERSARIO

DELLA BRECCIA DI PORTA PIA

DOMENICA 20 SETTEMBRE alle ore 17,30 nella Sala del Parlamento del Museo Nazionale del Risorgimento italiano, l’Orchestra ARSNOVA terrà un concerto, dedicato a musiche patriottiche e risorgimentali, per l’anniversario della BRECCIA DI PORTA PIA.

Si avrà l’opportunità di risentire musiche a noi molto care e riflettere storicamente sul Risorgimento.

Programma del concerto:

Amilcare Ponchielli (1834-1886): ROMA! Marcia, op. 133

Giovan Battista Lulli (Lully) (1632-1687): MARCHE DE SAVOIE

Fulvio Creux (1956): Pietro MICCA. L’ASSEDIO DI TORINO DEL 1706. Evocazione musicale

Gaetano Pugnani (1731-1798): LA MARCIA DELLA GUARDIA

Paolo Giorza (1832-1914): DAGHELA AVANTI UN PASSO. Elaborazione sinfonica di Fulvio Creux

Michele Novaro (1818-1885): ROMA E VENEZIA. Gran Polka nazionale

Davide Delle Cese (1856-1938): LA BRECCIA DI PORTA PIA OSSIA IL 20 SETTEMBRE 1870. Fantasia caratteristica per Banda

Narratore: Michele D’ANDREA – Direttore: Fulvio CREUX

Pier Franco QUAGLIENI ricorderà la storica data. Il concerto è gratuito, ma è previsto il pagamento del biglietto ridotto d’ingresso al Museo (6,00€) come atto di solidarietà per la forzata chiusura del medesimo. Chi vorrà potrà accedere al Museo per una visita prima dell’ora del concerto che si terrà nell’Aula del Parlamento italiano dove Roma venne votata Capitale del nuovo Regno d’Italia nel 1861.

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti al 3488134847, anche con sms o whatsapp .

(Foto Vincenzo Solano)