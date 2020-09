Lo stato di salute di Juve e Toro a una settimana dal campionato

Un calcio mai visto: è appena finita una stagione e ne comincerà un’altra che ci porterà di corsa all’europeo….virus permettendo.

Ad una settimana dall’inizio del campionato analizziamo lo stato di salute delle 2 squadre Torinesi

Qui Juve:

la scommessa Pirlo allenatore è al momento vincente visto il carisma che trasmette e la volontà forte di seguirlo da parte della squadra.

Gli arrivi di Kulusevsky,Arthur e McKennie,al momento,pongono la Juve favorita alla conquista del decimo scudetto consecutivo:unica rivale attendibile l’Inter.Le altre pretendenti al titolo tutte sotto di 1 gradino.

Qui Toro:

l’arrivo di Giampaolo ha portato entusiasmo e novità di modulo.I granata possono ambire al settimo posto in classifica:ultimo piazzamento utile per qualificarsi in Europa League.Bene i primi 3 acquisti. Rodriguez,Vojvoda e Linetty,sono stati chiesti espressamente dal nuovo Mister.Manca ancora il regista, fondamentale ne 4-3-1-2 di Giampaolo. Se sarà Torreira avremo un Toro ben piazzato dietro le grandi e pronto a dare fastidio a tutti.Bene il rientro del centrocampista Segre dal Chievo,nato nel vivaio del Toro.

Vincenzo Grassano