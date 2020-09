Arti figurative alla Promotrice

Al via la 178esima Esposizione di Arti Figurative nelle sale della Sede Sociale della Promotrice di Belle Arti, all’interno del parco del Valentino, aperta fino al 9 ottobre prossimo

Prima riapertura, in epoca post Covid, per la Società Promotrice di Belle Arti a Torino, in viale Balsamo Crivelli 11, in occasione della 178esima Esposizione di Arti Figurative. È stata inaugurata il 9 settembre scorso e rimarrà aperta fino al 9 ottobre prossimo, allestita nel rispetto delle disposizioni anti Covid.

La Società Promotrice di Belle Arti, presieduta da Giovanni Prelle Forneris, è stata fondata nel lontano 1842 con l’obiettivo di promuovere a Torino l’arte e gli artisti ad essa associati, attraverso l’esposizione delle loro opere. Dal lontano 1914 ha sede presso il padiglione espositivo all’interno del parco del Valentino, in via Crivelli, dove vengono allestite mostre temporanee. In questa Esposizione collettiva di arti figurative, che ha luogo a scadenza annuale, si possono ammirare opere di artisti sia di carattere astratto sia figurativo.

L’ingresso è gratuito e la mostra è visitabile tutti i giorni (con chiusura solo il lunedì ) dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20. Nei giorni festivi l’orario è 10.30-13.

Viale Balsamo Crivelli 11, Torino

Tel 011 6692545

Mara Martellotta

(nella foto: Carlo Patetta Rotta, vista di Comporta – Portogallo)