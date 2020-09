La polizia riporta al suo padrone l’amico a 4 zampe

Era fuggito di casa e stava creando disagio alla circolazione

Mercoledì mattina gli agenti del Commissariato di Rivoli intervengono in via Gobetti per la segnalazione di un cane, privo di padrone, che sta creando problemi alla circolazione dei veicoli.

Dopo averlo recuperato, i poliziotti portano l’animale in commissariato per rintracciarne il proprietario, cosa che di fatto avviene.

Dopo averne accertato la proprietà tramite microchip, gli agenti restituiscono il cane al suo padrone, il quale lo stava cercando visto che l’amico a quattro zampe si era allontanato da casa.