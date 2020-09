Era originario di Bussoleno il 90enne morto in un incidente stradale in Val di Susa a Pian del Frais.

L’anziano era alla guida di un Toyota Rav che, per ragioni da accertare, si è ribaltato nei pressi di un sentiero di montagna in forte pendenza, a pochi metri dalle piste di sci.

Alcuni escursionisti hanno dato l’allarme e gli specialisti dell’elisoccorso del 118 e i carabinieri di Chiomonte sono intervenuti tempestivamente, anche se per l’uomo non c’è stato più nulla da fare.