Dalla Regione 280 mila mascherine ai Comuni torinesi

In tutto sono 280 mila le mascherine richieste dai sindaci del Torinese affinché siano distribuite gratuitamente al pubblico in occasione degli eventi Culturali e turistici di fine estate.

La Regione ha dato la disponibilità a rifornire i Comuni e Città Metropolitana ha coordinato le richieste da parte degli enti locali. In un solo giorno 111 Comuni hanno risposto e da ieri è incominciata la distribuzione della prima tranche di 30 mila pezzi. La Città metropolitana ha destinato le mascherine in primo luogo ai Comuni che hanno in calendario iniziative in questi giorni. Le amministrazioni possono ritirarle al magazzino regionale della Protezione Civile, a Druento.