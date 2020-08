Marco Giampaolo, il nuovo tecnico del Torino, si è presentato alla stampa

“Mi devo buttare a capofitto sul lavoro, per capire dove andare a svoltare. Mi spetta un lavoro duro, lo so. Eci sarà da sputare sangue, per dirla in modo diretto. E aggiunge: “ma il Toro ha le carte in regola per assestarsi a un certo livello, ha risorse, storia, potenzialità economiche”