Aggredisce due poliziotti e viene difeso dai connazionali

Ha rifiutato di presentare i documenti e ha aggredito i poliziotti, sostenuto da numerosi connazionali che sono scesi in strada ostacolando l’attività degli agenti.

Il fatto è avvenuto nella notte in Barriera di Milano quando un giovane di 24 anni, di nazionalità senegalese, pregiudicato, fermato per un controllo ha malmenato due poliziotti delle volanti in via Sesia. Il giovane è risultato positivo ai controlli antidroga. Salito sulla volante ha danneggiato l’auto e insultato la polizia. È stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e dovrà rispondere inoltre di vilipendio alla Repubblica Italiana.