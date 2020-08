Trovato il cadavere di Viviana Parisi. Nessuna traccia del piccolo Gioele

E’ sicuramente di Viviana Parisi il corpo senza vita trovato nei boschi attorno a Caronia, nel Messinese.

Non lascia dubbi la fede che la donna portava al dito, con all’interno il nome del marito, Daniele. Non ci sono al momento tracce del piccolo Gioele che si trovava con la mamma al momento della scomparsa. Il cadavere della donna era irriconoscibile e in stato di decomposizione, riconosciuto anche per un paio di pantaloncini jeans, una maglietta e un paio di scarpe bianche: giaceva in una boscaglia vicina al punto dell’autostrada A20 da dove Viviana si era allontanata. Gli inquirenti non escludono ne’ l’incidente ne’ il suicidio. Disperato a Torino il padre della donna che si chiede dove possa essere il bambino.