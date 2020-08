Il premier Conte chiama il poliziotto che ha salvato donna

Il premier Giuseppe Conte ha telefonato all’agente di polizia Vincenzo Tripodi, 27 anni, che domenica, mentre era alla centrale operativa della questura di Torino ha sventato una violenza su una donna malmenata dal convivente.

Il poliziotto ha infatti capito che dietro la sua insolita richiesta – ‘ vorrei ordinare una pizza’ – in realtà chiedeva aiuto, poichè c’era in casa qualcuno che la minacciava.

Tripodi ha così attivato il protocollo di emergenza e ha permesso ai colleghi della volante in intervenire in tempo. Il presidente del Consiglio si è congratulato con l’agente originario di Reggio Calabria e si è informato sul suo lavoro e sulla sua vita personale. Gli ha anche chiesto come avesse capito che telefonata nascondeva una richiesta d’aiuto.