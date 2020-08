Pareggio del Toro a Bologna. Longo: “La mia ultima partita qui”

Dopo il match Bologna-Torino, conclusosi 1-1, l’allenatore Moreno Longo è intervenuto su Sky Sport:

“Questa è secondo me la mia ultima partita qui. Quindi ci tengo a ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di venire a Torino. Grazie anche ai ragazzi e al mio staff, insieme abbiamo fatto qualcosa che deve essere apprezzato e nel tempo lo sarà, quando ci si renderà conto di cosa ha rischiato il Torino quest’anno.” E ha aggiunto, a proposito dell’ultima partita di campionato: “il bilancio è molto positivo. La situazione non era complicata ma complicatissima. Forse c’è anche chi non si è reso conto del pericolo che abbiamo corso. Non posso non valorizzare questo risultato che è la salvezza raggiunta, un risultato che permette a questa società di potere programmare il futuro dalla Serie A”.