La stagione della Juventus termina con una sconfitta allo Stadium dove vince la Roma per 3-2

Con la Juve già campione d’Italia e la Roma ai gironi di Europa League, Ronaldo non è stato convocato e Dzeko è in panchina.

In risalto in entrambe le compagini giovani come Zanimacchia, Frabotta e Calafiori

Segna Higuain segna ancora, ma il migliore e’ stato Zaniolo.