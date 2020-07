Si torna a gareggiare al Palazzo del Nuoto

Con il Campionato Regionale di Categoria – Campionato Italiano di Categoria su Base Regionale

Al termine del lungo periodo di sospensione delle gare a causa dell’epidemia Covid-19, l’attività agonistica di Piemonte e Valle d’Aosta riparte con il Campionato Regionale di Categoria di nuoto in vasca lunga, valido come Campionato Italiano di Categoria su Base Regionale indetto dalla Federazione Italiana Nuoto. Sede della manifestazione sarà il Palazzo del Nuoto di Torino, nelle giornate di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio. L’evento si svolgerà secondo le linee guida emanate dalla FIN, elaborate nel rispetto dei protocolli di sicurezza ministeriali al fine di ridurre e prevenire il rischio di diffusione del Covid-19.

Dopo il periodo di chiusura delle piscine e le ultime settimane di ripresa degli allenamenti, i nuotatori di Piemonte e Valle d’Aosta tornano quindi a gareggiare. La manifestazione del fine settimana assegnerà i titoli e le medaglie regionali di categoria; i tempi stabiliti dagli atleti nelle rispettive distanze serviranno inoltre a comporre una classifica nazionale, che eleggerà i campioni italiani di categoria 2020. Tutti i partecipanti si tufferanno quindi con un doppio obiettivo e i più forti potranno inoltre verificare la propria preparazione in vista della 57esima edizione del Trofeo Sette Colli, in programma dall’11 al 13 agosto a Roma e valida come edizione 2020 dei Campionati Italiani Assoluti.

Le particolari disposizioni necessarie per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione hanno imposto una revisione del programma di gara solitamente utilizzato in passato. Non ci saranno le staffette e tutte e tre le giornate saranno divise in tre turni, al termine dei quali l’impianto dovrà essere sgomberato per consentire le operazioni di igienizzazione di tutti i locali (spogliatoi, vasche, tribune ecc.) da parte del personale addetto. Le gare saranno si svolgeranno a serie con classifica (per categoria) in base al tempo.

Sono circa 450 gli atleti iscritti al Campionato Regionale di Categoria – Campionato Italiano di Categoria su Base Regionale, equamente distribuiti tra maschi e femmine e divisi nelle categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior. Tra loro sono attesi i più forti nuotatori piemontesi, nel recente passato protagonisti nelle più importanti gare nazionali e con la maglia della nazionale assoluta e giovanile. 26 le società piemontesi rappresentate, quasi 1300 le presenze gara complessive.