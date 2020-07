Sono state più di 800mila mila le contravvenzioni emesse dalla polizia municipale nei confronti degli automobilisti per violazioni del codice della strada nel 2019 in città.

Le multe hanno fruttato alle casse del Comune si Torino più di 50 milioni e 800 mila euro di verbali.

Per quanto riguarda gli incassi effettivi (c’è anche chi non paga) sono saliti dal 42 a 60,25 per cento.