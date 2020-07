Softball A2: Reale Mutua Avigliana Rebels vs Polisportiva Supramonte 2-0

Prima storica vittoria in serie A2 per la Reale Mutua Avigliana Rebels, successo arrivato al temine di una bellissima e tiratissima partita, vinta all’ultimo inning contro un coriaceo avversario la Polisportiva Supramonte di Orgosolo, team giovane e ben messo in campo dallo staff tecnico guidato dal manager Benito Francia Ventura e dalla coach Maria Assunta Mereu.

I due match giocati domenica a Torino hanno avuto un andamento diverso ma con lo stesso epilogo, entrambi sono stati vinti al 7° ed ultimo inning.

Se il primo è stato giocato punto a punto ed ha visto le due squadre

rincorrersi, nel secondo la compagine aviglianese, sebbene fosse in

vantaggio per 5-0, non è riuscita a chiuderlo in anticipo al sesto

inning, anzi ha subito la reazione delle sarde, che fra il 6° ed il 7°

gioco hanno avuto una reazione, autrici di una bella rimonta che le ha

fatte addirittura impattare il risultato sul 5-5.

C’è voluto l’ultimo attacco, dunque, per stabilire la vittoria

dell’intera giornata, ad appannaggio della Reale Mutua Avigliana Rebels.

Si è concluso così un lungo ed inteso week-end di softball che ha visto,

sabato la formazione U15 vincere in casa per 15-2 contro La Loggia,

prestazione che ha prodotto, come premio, la convocazione di tutte le

ragazze in Prima squadra per la partita di domenica e che ha avuto come

epilogo il debutto in serie A2 delle giovani Eleonora Berretta e di

Maria Ferro Milone.

Insomma, un fine settimana da incorniciare per lo staff tecnico somposto

da Maristella Perizzolo, Gaetano Labianca, Ezio Evangelista, Paola Dal

Degan, Marco Pennazio e Julio La Rosa Zequiela, ultimo solo in ordine di

arrivo.

Risultati Domenica 19 luglio 2020

• Reale Mutua Avigliana Rebels vs Supramonte Softball 2-0 (5-4, 6-5)

• Sacco Legnano Softball – Banco di Sardegna Nuoro 1-1 (1-3, 3-2)

Classifica girone A

1. Sacco Legnano Softball (4) 3-1

2. Banco di Sardegna Nuoro (4) 2-2

3. Polisportiva Supramonte (4) 2-2

4. Real Mutua Avigliana Rebels (4) 2-2

5. Monzesi New Bollate (2) 1-1

6. Softball La Loggia (2) 0-2