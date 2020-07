Un bambino di due anni e mezzo è finito sotto il trattore tagliaerba guidato dal padre e ha perso sette dita delle mani.

L’incidente è accaduto a Mezzi Po, frazione di Settimo. Il piccolo si trovava con il genitore nella cascina quando, per cause all’esame dei carabinieri, è finito sotto al trattore. Ha perso le falangi di tre dita della mano destra e quattro della sinistra. E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale Regina Margherita.