Ripresa post covid: tanta voglia di Padel

AL VIA LE GARE A SQUADRA DI PADEL, TRA BELLE SORPRESE E CONFERME / Dopo mesi di attesa forzata, dal 28 giugno sono riprese le competizioni a squadra di padel ed il Piemonte non poteva non essere di nuovo protagonista, grazie alla conquista dello scudetto in serie B nella stagione scorsa da parte del Monviso Sporting Club.

Quest’anno la sorpresa è arrivata dalla serie C. Tra le 47 squadre iscritte e suddivise in 12 gironi, tre sono state le formazioni piemontesi a contendersi il passaggio al tabellone principale. Aldilà dei Boschi Sport, ritirati dalla competizione, nel girone 8, è stata subito battaglia tra tre grandi pretendenti: Monviso Sporting Club e Beinasco Padel Ruffini di Torino, MGM Paddle di Lomazzo (Como).



Nell’ultima giornata del girone, domenica 12 luglio, è prevalsa meritatamente la compagine di Grugliasco (Monviso SC) che, a pieno punteggio, ha raggiunto il primo posto e l’accesso al tabellone principale per cercare di conquistare uno dei quattro posti disponibili per l’accesso alla serie B nel 2021. Lo scontro finale, terminato 3 a 0, è stato in casa e proprio contro l’altra squadra torinese (Beinasco Padel). Ciascuno dei tre match è stato entusiasmante e lottato: le ragazze (Gallini/Campigotto vs Colombo/Sangiorgio) e la prima coppia di ragazzi (Petrosino/Fantino vs Villani/Cavallo) hanno portato a casa i primi due punti per Monviso SC, dopo due match tiratissimi e terminati al terzo set. Ed anche il terzo incontro vinto dalla coppia di casa (Vaj/Ubaudi vs Marcovina/Colò), nonostante il risultato già acquisito a favore di Monviso, ha riservato uno spettacolo ben al di sopra delle eventuali aspettative.

Monviso Sporting Club, dunque, ai play off 2020 e subito in campo domenica 19 in casa contro Mas Padel di Roma. Sfida assolutamente aperta con l’obiettivo di passare il turno e di giocarsi la promozione in serie B contro la vincente tra Padel Riccione e Paddlemania Roma. Complimenti a tutta la squadra vincitrice del girone, che con spirito di gruppo ha raggiunto un ottimo risultato: Aurora Gallini, Valeria Campigotto, Rossella Allegretti, Domenico Perrero, Riccardo Vaj, Marco Fantino, Simone Ubaudi, Michele Giarnera, Alberto Taraglio e Fabrizio Petrosino.

Si è concluso, invece, il campionato della serie B per entrambi le formazioni torinesi. Beinasco Padel Ruffini e Monviso Sporting Club non sono andate oltre il secondo e terzo posto nel girone, risultato che non è bastato, tuttavia, per conquistare il posto nei play off 2020. Nel stesso girone C delle formazioni torinesi, GFG Sport di Milano ha conquistato meritatamente il primato, dopo aver ceduto solo 1 punto nello scontro diretto contro Monviso SC, terminato 2 a 2. Beinasco Padel, dopo un avvio travolgente contro Monviso SC e Plebiscito Padova (4 a 0 in entrambe le occasioni), è riuscito a vincere solo un incontro su quattro contro la squadra milanese, vedendo così sfumare le aspettative ben riposte di accedere ai play off. Monviso SC ha raggiunto l’obiettivo di non retrocedere, mentre a scendere in serie C, è stata la squadra padovana.

In serie A, lo scorso 5 luglio, Monviso Sporting Club, neo promossa dopo la vittoria in serie B l’anno scorso, ha disputato la giornata di recupero, che era in programma prima della sospensione a causa del Covid 19, contro Misano Out – Sun padel di Riccione. Sconfitta in casa 3 a 1, la squadra piemontese si è classificata terza nel girone dopo il ritiro di Canottieri Roma. La squadra piemontese tornerà in campo a fine mese nei play out: in palio la permanenza nella massima serie nel 2021. Sarà dura contro Magic Padel Roma, classificatosi quarta nell’altro girone, ma Monviso SC ha già dato prova di saper affrontare e superare a testa alta ogni sfida.

Infine, domenica 19 luglio, prende il via anche il campionato a squadre della serie D. La dimostrazione della tanta voglia di padel, sta nei numeri: al campionato interregionale (Piemonte e Valle d’Aosta) si sono iscritte ben 31 squadre suddivise, poi, in 8 gironi. Tra le formazioni torinesi spiccano Monviso Sporting Club, Beinasco Padel Ruffini e Gonetta Go con più di una squadra ciascuno, ma sono tante le nuove adesioni provenienti da diverse province piemontesi e dalla Valle d’Aosta: K-Padel di Novara, Asti Padel, Centogrigio di Alessandria, Villaforte di San Salvatore Monferrato (Alessandria), Alba Squadre Ago di Diano d’Alba (Cuneo), ASD ProVercelli di Vercelli, Play Padel di Dogliani (Cuneo); nel solo torinese, oltre alle già menzionate Gonetta Go di San Carlo Canavese, Monviso SC di Grugliasco e Beinasco Padel Ruffini, anche Tennis Academy Ivrea di Albiano d’Ivrea, Circolo Pinerolo, Poggio Agrisport di Poirino, Padel Fun Rivarossa, Village Avigliana, Royal Club di Torino; e, tra le valdostane, Bel Air Sport di Gressan (Aosta) e Courmayeur Arena Sport.

La prima giornata della fase a girone è in programma domenica 19 luglio, poi si ritorna in campo il 30 agosto ed il 6 settembre. La fase nazionale ad eliminazione diretta si svolgerà dal 18 ottobre al 1° novembre per l’individuazione delle otto squadre che verranno promosse in serie C nel 2021.

Nelle immagini:

– momenti di gioco del ‘derby’ della serie C di domenica 12, tra Monviso Sporting Club e Beinasco Padel Ruffini;

– foto di squadra della serie A, della B e della C del Monviso SC (copy right Monviso sporting club) e della serie B e della C del Beinasco Padel (copyright Ruffini).

Torinopadel news