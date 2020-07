La Corte d’Appello condanna Morano. Assolto per due capi d’accusa

La Corte d’Appello ha condannato Alberto Morano, notaio e consigliere comunale a Torino, per una vicenda legata alla cosiddetta “guerra delle discoteche” del 2016. In primo grado Morano era stato assolto. Ora i giudici gli hanno inflitto una pena di 2 anni e 4 mesi. Il notaio è stato assolto per due capi d’accusa e il terzo è stato derubricato.